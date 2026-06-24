Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei unterstützt bei den Special Olympics - Nationale Spiele 2026 Saarland

Saarbrücken (ots)

Vom 15. bis 20. Juni 2026 fanden die "Special Olympics Nationale Spiele 2026" im Saarland statt. Da sich die Sportstätten der Teilnehmer in unmittelbarer Bahnhofsnähe befanden und dort auch einige Programmpunkte abgehalten wurden, leistete die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken unter anderem im Saarbrücken Hauptbahnhof einen Beitrag zur Sicherheit der Veranstaltung. Hierzu vermittelte der Präventionsbeauftragte der Dienststelle, Polizeihauptkommissar Eric Finkler, den Athleten und Begleitpersonen wichtige kriminalpräventive Hinweise zum Schutz vor Taschendiebstahl. Darüberhinaus wurde über die Gefahren im Bahnverkehr informiert sowie das sichere und richtige Verhalten in diesem Gefahrenbereich erläutert. Auch stand er als Ansprechpartner für allgemeinpolizeiliche Fragen zur Verfügung und unterstützte bei der Orientierung im Bahnhofsbereich - ganz nach dem Motto "Polizei-Dein Freund und Helfer".

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