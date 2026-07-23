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Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch (22.07.2026) gegen 17:30 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend eingeführten Binnengrenzkontrollen einen 41-Jährigen am Grenzübergang Saarbrücken-Goldene Bremm.

Bei der Überprüfung des syrischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Dem Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis lag eine Geldstrafe in Höhe von 3.200 Euro zugrunde. Für den Fall der Nichtzahlung war eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen angeordnet.

Da der 41-Jährige die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde der Haftbefehl vollstreckt. Anschließend lieferten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681 - 88 38 077 - 1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

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