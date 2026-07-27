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Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: 25-Jähriger von Bundespolizei nach Einreise aus Luxemburg festgenommen

Perl (ots)

Am Sonntag (26.07.2026) gegen 09:10 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend eingeführten Binnengrenzkontrollen einen 25-Jährigen am Grenzübergang der Bundesautobahn 8, Moseltal, Landesgrenze zu Luxemburg.

Bei der Überprüfung des rumänischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Dem Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Diebstahls lag eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zugrunde. Für den Fall der Nichtzahlung war eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen angeordnet.

Da der 25-Jährige die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde der Haftbefehl vollstreckt. Anschließend lieferten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681 - 88 38 077 - 1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

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