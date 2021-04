Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Spanier muss in Haft - Minderjährige zurück in Jugendhilfeeinrichtung

Trier (ots)

Ein 19-jähriger Spanier wurde am Samstagmittag von der Fahndungsgruppe der Bundespolizei Trier im Stadtgebiet überprüft. Bereits in der Vergangenheit war er durch Widerstandshandlungen und unerlaubten Drogenbesitz aufgefallen. Aktuell besteht ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier. Der Heranwachsende ist verdächtig im Zeitraum August 2020 - Februar 2021 insgesamt acht Delikte - Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - begangen zu haben. Nach Vorführung beim Amtsgericht Trier und Beschlussfassung - Vollzug der U-Haft aufgrund Fluchtgefahr - wurde er zur JSA Wittlich verbracht.

Kurze Zeit später wurden vier aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Raum Trier abgängige Mädchen am Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen. Die Minderjährigen schienen augenscheinlich alkoholisiert; freiwillige Atemalkoholtests ergaben Werte zwischen 0,52 und 0,97 Promille. Nach Rücksprache wurden die Ausreißer an die Betreuer der Jugendhilfeeinrichtung übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell