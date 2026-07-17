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BPOL NRW: Nach Polizeieinsatz im Hauptbahnhof - Bundespolizei sucht Zeugen

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Paderborn (ots)

Eine absichtlich zurückgelassene Tasche hat in der Nacht zu Donnerstag (16. Juli) zu einer einstündigen Sperrung des Hauptbahnhofes Paderborn geführt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden um 00:15 Uhr auf einem Bahnsteig auf einen Mann aufmerksam, der eine Sporttasche zwischen zwei Masten abstellte. Beim Erblicken der Polizisten flüchtete dieser durch die Gleise und ließ die Tasche zurück. Da die augenscheinlich schwere Tasche nicht einsehbar war, wurde ein Entschärfungsteam der Bundespolizei alarmiert.

Dieses gab nach der Überprüfung der Sporttasche Entwarnung. In der Tasche befand sich ein Betontrennschleifer. Ob es sich hierbei möglicherweise um Diebesgut handelt und der Unbekannte deshalb die Flucht ergriff, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Personen, die Angaben zur Herkunft des Betontrennschleifers oder zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0251-973470 in Verbindung zu setzen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschreiben: - Dunkle Haare - Schwarz-graues T-Shirt mit großem Adidas-Logo - Weiße, kurze Hose - Sandalen

Durch den Vorfall kam es zu 13 Zugausfällen und Verspätungszeiten von insgesamt 513 Minuten.

Während der Überprüfung der Sporttasche durch die Entschärfer war der Hauptbahnhof Paderborn für eine Stunde komplett gesperrt.

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