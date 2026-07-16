Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Trotz Waffenverbot: Bundespolizei beschlagnahmt Messer und Werkzeug
Dortmund (ots)
Am 15. Juli stellten Bundespolizisten einen Mann nach einer verbalen Streitigkeit mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn fest. In seiner Tasche fanden die Beamten ein Fleischermesser und eine Blechschere.
Gegen 23:30 Uhr kontrollierten die Polizisten den 45-Jährigen, der zuvor an einer lautstarken Auseinandersetzung beteiligt gewesen war. Der Dortmunder führte eine Sporttasche mit sich. Da die Tasche geöffnet war, stellten die Beamten ein Messer und eine Blechschere fest, die zugriffsbereit darin lagen. Da ein Zugriff jederzeit möglich gewesen wäre, übernahmen die Einsatzkräfte die Tasche. Zur Identitätsfeststellung begleitete der deutsche Staatsbürger die Einsatzkräfte zur Dienststelle. Mittels eines Abgleichs der Lichtbilder in den Fahndungssystemen stellten die Polizisten die Identität zweifelsfrei fest. Dabei wurde ebenfalls ein Waffenbesitzverbot bekannt. Die Beamten belehrten den Mann, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte und sich nicht äußerte. Das Messer und die Blechschere beschlagnahmten die Bundespolizisten. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Beschuldigte die Dienststelle wieder verlassen.
Die Einsatzkräfte sicherten das Videomaterial und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ein.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
www.bundespolizei.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell