Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Donnerstagmorgen, 17. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 50-jährigen Österreicher im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro bezahlen oder eine 45-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Österreicher konnte die ihm drohende Haftstrafe vor Ort abwenden, indem er den geforderten Geldbetrag bei der Bundespolizei bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er weiterreisen.

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