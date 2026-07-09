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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Diebstählen von Bronzegegenständen auf dem Zentralfriedhof gesucht

Lippstadt (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei drei gleichgelagerte Diebstähle vom Zentralfriedhof in Lippstadt angezeigt.

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen dem 24. Juni und dem 8. Juli 2026 mehrere Bronzegegenstände von Grabstätten.

In zwei Fällen wurden Bronzekreuze und in einem weiteren Fall eine Bronzestatue von den Grabstätten entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Gegenstände jeweils fest mit den Grabsteinen beziehungsweise Sockeln verschraubt. Die Befestigungen wurden offenbar gewaltsam, möglicherweise mit einem Trennschleifer (Flex), durchtrennt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Zentralfriedhof beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Darüber hinaus bittet die Polizei mögliche weitere Geschädigte, die ebenfalls den Diebstahl von Bronzegegenständen oder anderen Grabschmuckstücken auf dem Zentralfriedhof festgestellt haben und den Vorfall bislang noch nicht angezeigt haben, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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