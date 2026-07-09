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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sonnenschirm von Terrasse der Caritas-Tagespflege entwendet

Werl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag (03.07.2026), 16 Uhr, bis Mittwochmorgen (08.07.2026), 8 Uhr, einen Sonnenschirm von der Terrasse der Caritas-Tagespflege am Mariannen-Hospital in Werl.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Sonnenschirm einschließlich Schutzhülle und Sonnenschirmständer. Die Gegenstände waren erst vor Kurzem angeschafft worden.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Sonnenschirms geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 oder auf der nächsten Dienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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