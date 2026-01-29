Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Im Container wehte ein anderer Duft ./. Stralsunder Zoll verhindert Einfuhr zahlreicher gefälschter Waren

Stralsund (ots)

Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Stralsund haben 21.500 Parfumflacons, 564 Paar Schuhe und 240 Taschen - alles Fälschungen namhafter Luxusartikelhersteller - aus dem Verkehr gezogen. Der Wert der sichergestellten Waren liegt bei etwa einer Million Euro.

Bereits am 02.09.2025 wurde ein aus China kommender Container von den Beamten etwas genauer unter die Lupe genommen. Nach Öffnung des Containers wehte den Zöllnerinnen und Zöllnern ein betörender Duft entgegen und schnell wurde klar, dass sich im Container wesentlich mehr Waren befanden, als eigentlich angemeldet, darunter auch ein erheblicher Teil markenrechtsverletzender Waren.

"Was folgte, war eine sehr umfangreiche Nacharbeit durch die Kolleginnen und Kollegen, denn neben einer aufwändigen Zählung und Dokumentation der Einzelprodukte, waren unter anderem auch sämtliche Markenrechtsinhaber zu informieren. Diese haben inzwischen bestätigt, dass es sich um Fälschungen handelt" erklärt Sabine Mattil, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Stralsund. "Die Plagiate werden nun vernichtet und können nicht mehr auf den freien Markt gelangen. Das schützt zum einen die Wirtschaft und - im Fall von gesundheitsschädlichen Fälschungen - vor allem die Bevölkerung".

Zusatzinformation:

Im Jahr 2024 beschlagnahmte der Zoll gefälschte Waren im Wert von rund 435 Millionen Euro. Schätzungen gehen davon aus, dass durch Plagiate allein in Deutschland Zehntausende Arbeitsplätze gefährdet sind. Produktfälscher beuten fremde Ideen aus, ohne selbst in die Entwicklung zu investieren.

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell