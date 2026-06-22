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BPOL NRW: Getarnte Waffe bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln
Bonn gefunden

BPOL NRW: Getarnte Waffe bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln / Bonn gefunden
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Köln (ots)

Ein Kugelschreiber mit einer Messerklinge, so etwas sieht man bei der Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn nicht jeden Tag. Ein 37-Jähriger Tunesier führte den Kugelschreiber mit einer versteckten Klinge im Handgepäck mit und wollte so in den Sicherheitsbereich des Flughafens. Allerdings entdeckten die aufmerksamen Kontrollkräfte den Gegenstand und alarmierten die Bundespolizei. Die Beamten machten dem Mann dann deutlich, dass dies keine harmlose Übertretung ist. Allein der Besitz und das Führen einer als Alltagsgegenstand getarnten Waffe, stellt eine Straftat nach dem Waffengesetz dar. Der Mann durfte letztlich ohne die Waffe nach Tunis ausreisen, allerdings erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln Bonn
Pressestelle
Oliver Hünewinckell

Telefon: +49 (0) 2203 95 22 - 1040
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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