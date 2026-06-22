Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Getarnte Waffe bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln

Bonn gefunden

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Köln (ots)

Ein Kugelschreiber mit einer Messerklinge, so etwas sieht man bei der Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn nicht jeden Tag. Ein 37-Jähriger Tunesier führte den Kugelschreiber mit einer versteckten Klinge im Handgepäck mit und wollte so in den Sicherheitsbereich des Flughafens. Allerdings entdeckten die aufmerksamen Kontrollkräfte den Gegenstand und alarmierten die Bundespolizei. Die Beamten machten dem Mann dann deutlich, dass dies keine harmlose Übertretung ist. Allein der Besitz und das Führen einer als Alltagsgegenstand getarnten Waffe, stellt eine Straftat nach dem Waffengesetz dar. Der Mann durfte letztlich ohne die Waffe nach Tunis ausreisen, allerdings erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

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