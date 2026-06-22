Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl im Drogeriemarkt - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen und findet Kubotan

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Essen (ots)

Am 21. Juni stellten Bundespolizisten einen Mann nach einem Diebstahl. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Diebesgut im Wert von ca. 50 Euro.

Gegen 21:25 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes die Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof über einen mutmaßlichen Ladendieb. Der 50-jährige Zeuge hatte beobachtet, wie der marokkanische Staatsbürger verschiedene Kosmetikartikel aus dem Regal nahm, sie in seinen Rucksack steckte und die Filiale ohne zu bezahlen verließ. Der deutsche Staatsbürger sprach den Marokkaner daraufhin an und bat ihn, mit ihm ins Büro des Geschäfts zu kommen. Dort bat der Detektiv um Unterstützung durch die Bundespolizei. Die eingetroffene Streife belehrte den Tatverdächtigen, der daraufhin von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. Da der 29-Jährige keine Ausweisdokumente vorweisen wollte, durchsuchten die Polizisten ihn. Hierbei fanden sie neben einem Ausweispapier auch das Stehlgut sowie einen Kubotan. Dabei handelt es sich um einen etwa kugelschreibergroßen, stabförmigen Gegenstand, der als Selbstverteidigungsmittel beziehungsweise zur Verstärkung von Schlägen und Drucktechniken genutzt werden kann. Die Beamten beschlagnahmten ihn umgehend. Den Beschuldigten entließen die Polizisten vor Ort. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

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