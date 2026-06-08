Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen bekannten Taschendieb (36) im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest - Nationalen- und EU-Haftbefehl festgestellt

Düsseldorf, Dortmund (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 08. Juni einen 36-jährigen Algerier im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen. Der Mann war zuvor durch Zivilfahnder der Bundespolizei in einem ICE auf der Fahrt von Dortmund nach Düsseldorf kontrolliert worden.

Beim Ausstieg aus dem ICE 517 im Düsseldorfer Hauptbahnhof erfolgte durch uniformierte Bundespolizisten eine Personenkontrolle. Hierbei legte der 36-Jährige eine total gefälschte belgische Identitätskarte vor.

Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurde der Mann zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Im Rahmen der anschließenden Identitätsfeststellung ergaben sich mehrere Fahndungstreffer:

Nach bisherigen Erkenntnissen bestand gegen den 36-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Darüber hinaus lagen eine Ausschreibung zur Ausweisung/Abschiebung der Kreisverwaltung Unna sowie eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Diebstahls vor.

Ferner wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Europäischer Haftbefehl Österreichs zum Zwecke der Auslieferung besteht.

Zusätzlich waren im Schengener Informationssystem (SIS) zwei Ausschreibungen gespeichert. Diese betrafen Rückkehrentscheidungen Belgiens sowie Spaniens.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

Der Festgenommene wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dem zuständigen Haftrichter in Dortmund vorgeführt.

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