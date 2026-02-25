Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach versuchtem Raub

Gelsenkirchen (ots)

Wegen eines versuchten Raubes in Ückendorf am Montag, 23. Februar 2026, ermittelt die Polizei. Der Vater eines Achtjährigen erstattete am Folgetag Anzeige, nachdem sein Sohn am Montagnachmittag von mehreren unbekannten Kindern angegriffen worden war. Der acht Jahre alte Gelsenkirchener spielte gegen 16.30 Uhr mit einem gleichaltrigen Freund in einem Gebüsch an der Straße Festweg, wo er aus einer Gruppe von drei unbekannten Kindern heraus angesprochen wurde. Eines der unbekannten Kinder forderte ihn dazu auf, ihnen seinen Tretroller auszuhändigen. Als der Achtjährige sich weigerte, schlugen ihn zwei der Angreifer mehrmals und flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zu den gesuchten Jungen. Das erste Kind ist etwa sechs bis neun Jahre alt, geschätzt 1,30 bis 1,40 Meter groß und schlank. Es hatte kurze, schwarze Haare und trug eine beige Weste. Der zweite Angreifer ist cica neun bis elf Jahre alt, ungefähr 1,50 bis 1,60 Meter groß, ebenfalls schlank und hatte schwarze Haare. Der dritte Junge soll zehn bis zwölf Jahre alt und etwa 1,40 bis 1,50 Meter groß sein. Er hatte blonde Haare und eine etwas kräftigere Statur. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

