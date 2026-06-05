Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchte Frau
Paderborn (ots)
Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht am Donnerstag (4. Juni) eine gesuchte Frau am Hauptbahnhof Paderborn verhaftet.
Bundespolizisten stellten bei einer Personenkontrolle eine Deutsche fest, bei welcher der Datenabgleich ihrer Personalien im polizeilichen Fahndungssystem zur Festnahme führte. Die Fahndungsausschreibung wurde durch die Staatsanwaltschaft Detmold am 01. Juni 2026 veranlasst, da die 39-jährige Frau bereits 2018 und 2021 vom Amtsgericht Detmold verurteilt wurde. Der Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monate hat sich die Paderbornerin bisher jedoch entzogen. Die Verurteilung erfolgte aufgrund mehrerer Betrugsdelikte, versuchtem Betrug und Beleidigungsdelikten.
Nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen wurde die Polizeipflichtige im Verlauf des Vormittags in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
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