Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in der Kontrollstelle auf der BAB 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstag, dem 4. Juni 2026, hat die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Raststätte Knauheide bei Elten an der Bundesautobahn 3 einen gesuchten jungen Mann festgenommen. Der 18- jährige Deutsche war als Fahrgast in einem Reisebus aus den Niederlanden unterwegs. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den 18-Jährigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Gelsenkirchen, aufgrund eines Körperverletzungsdelikts vorlag. Der Mann war zu einer Dauerarreststrafe von zwei Wochen verurteilt worden. Der Gesuchte wurde verhaftet und durch die Bundespolizei in die Jugendarrestanstalt nach Düsseldorf gebracht.

Ebenfalls am Donnerstag hat die Bundespolizei auf der Raststätte Knauheide bei Elten an der Bundesautobahn 3 einen weiteren gesuchten Mann festgenommen. Der 31- jährige spanische Staatsangehörige war als Fahrgast in einem Reisebus aus den Niederlanden eingereist. Nach Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass gegen den Reisenden ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Betruges vorliegt. Hiernach hätte der 31-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 1.470 Euro sowie Verfahrenskosten von 80 Euro zahlen müssen. Alternativ hätten ihm 49 Tage Ersatzfreiheitsstrafe gedroht. Der Spanier konnte den geforderten Geldbetrag noch vor Ort bezahlen. Im Anschluss ist dem Mann die Weiterreise gestattet worden.

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