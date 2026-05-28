Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 40

Kleve - Kempen- Wachtendonk (ots)

Im Rahmen von Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 40 auf dem Rastplatz Tomm Heide hat die Bundespolizei am Mittwoch, den 20. Mai 2026, einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 27-jährige niederländische Staatsangehörige war zuvor mit seinem Fahrzeug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle überprüften die Beamten die Personalien des Mannes. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Gegen den Niederländer bestand eine offene Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro, zuzüglich der Bearbeitungskosten in Höhe von 124,50 Euro. Alternativ drohte ihm eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Im Verlauf der Kontrolle stellte die Bundespolizei während der Durchsuchung seiner Person einen Joint sicher. Der Niederländer wurde daraufhin festgenommen und zu dem Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Da der Niederländer den geforderten Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt nach Willich eingeliefert. Gegen den 27-Jährigen wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln eingeleitet.

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