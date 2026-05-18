Polizei Paderborn

POL-PB: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte gingen Samstagnacht, 16. Mai zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr drei Kellerräume eines Mehrfamilienfamilienhauses Am Schleswiger Weg in Paderborn an und flohen in unbekannte Richtung.

Einer Bewohnerin waren nachts Geräusche aufgefallen und sie alarmierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen gelangten der oder die Täter vermutlich durch das Nachbarhaus in das Gebäude und öffneten die Bügel an drei Kellertüren. Zum Diebesgut können bis dato keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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