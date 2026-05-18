PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte gingen Samstagnacht, 16. Mai zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr drei Kellerräume eines Mehrfamilienfamilienhauses Am Schleswiger Weg in Paderborn an und flohen in unbekannte Richtung.

Einer Bewohnerin waren nachts Geräusche aufgefallen und sie alarmierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen gelangten der oder die Täter vermutlich durch das Nachbarhaus in das Gebäude und öffneten die Bügel an drei Kellertüren. Zum Diebesgut können bis dato keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 09:51

    POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Büren-Steinhausen (ots) - (md) An der Eringerfelder Straße in Büren-Steinhausen kam es Freitagabend, 15. Mai, zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die 72 Jahre alte Hausbewohnerin meldete den Einbruch am Freitagabend. Unbekannte waren, während die Frau eingeschlafen war, auf unbekannte Weise in das Haus gelangt und ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 09:50

    POL-PB: Alkoholisierte Radlerin verletzt sich bei Alleinunfall schwer

    Bad Wünnenberg (ots) - (md) An der Rosenstraße in Bad Wünnenberg verletzte sich am Samstag gegen 12.55 Uhr eine 45 Jahre alte Radlerin bei einem Alleinunfall schwer. Nach ersten Erkenntnissen war sie alkoholisiert unterwegs. Die Frau, die keinen Helm trug, war auf der Rosenstraße in Richtung Leibergerstraße unterwegs und einem Zeugen bereits durch unsicherer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren