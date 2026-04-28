Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nottaster betätigt, um Flug noch zu erreichen - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Am 27. April betätigten drei Reisende am Flughafen Dortmund die Notentriegelung einer Tür, um ihren Flug noch zu erreichen. Die Bundespolizei stoppte die Frauen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 08:00 Uhr stellten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen eine zum Vorfeld hin geöffnete Tür fest. Der Alarm war ausgelöst worden, doch das Boarding-Personal war am entsprechenden Gate nicht mehr anwesend. Die Beamten begaben sich in die Fluggastbrücke, wo sie drei ukrainische Staatsangehörige antrafen. Alle hatten versucht, ihren Flug nach Rumänien noch zu erreichen. Der Zutritt zum Vorfeld war den drei Tatverdächtigen nicht gelungen. Die Uniformierten brachten die 49-, 69- und 78-Jährigen zur nahegelegenen Wache. Nach erfolgter schriftlicher Belehrung in der Landessprache gaben die drei Frauen die Tat zu. Sie gaben an, ihren Flug unbedingt noch erreichen zu wollen. Deshalb hätten sie den Notöffner gedrückt, einen Alarm ausgelöst und die Tür geöffnet. Das Alarmsignal hatten die drei Ukrainerinnen wahrgenommen, aber ignoriert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten aus der Dienststelle entlassen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen und Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz ein.

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