Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausreisepflicht nicht nachgekommen und Falschgeld - Bundespolizei nimmt 39-Jährigen fest

Paderborn (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am späten Donnerstagabend (29. Januar) einen ausreisepflichtigen Mann im Hauptbahnhof Paderborn festgenommen.

Da der Mann sich beim Erblicken der Bundespolizisten auffällig verhielt und den Bahnhof sofort verlassen wollte, erzeugte er die Aufmerksamkeit der Beamten. In der Kontrolle durch die Streife wurde klar, dass sein Verhalten mehrere Gründe hatte. Der 39-jährige Georgier war der Aufforderung der Ausländerbehörde zur freiwilligen Ausreise aus Deutschland bis zum 26. Januar 2026 nicht nachgekommen und hielt sich seitdem unerlaubt in Deutschland auf. Weiter führte er drei falsche 50 EUR Scheine und eine Bankkarte einer anderen Person mit sich. Eine schlüssige Erklärung, woher er die Bankkarte hat, konnte er nicht geben.

Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Falschgeld und die Bankkarte wurden sichergestellt.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam der Landespolizei überstellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

