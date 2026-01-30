PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

Münster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagnachmittag (29. Januar) einen gesuchten Straftäter im Hauptbahnhof Münster verhaftet.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 37-Jährigen und stellte dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück ihn mit Haftbefehl suchte. In einem Strafverfahren wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln hatte das Amtsgericht Bersenbrück gegen den Deutschen im Juli 2025 einen Strafbefehl erlassen. Die verhängte Geldstrafe in Höhe von 3200 Euro wurde durch den Mann jedoch nicht bezahlt. Deswegen folgte vor drei Tagen die Ausschreibung zur Festnahme.

Da der Mann auch vor Ort die geforderte Summe nicht zahlen konnte, musste er nun direkt seine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen antreten.

Der Gesuchte wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

