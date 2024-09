BPOL NRW: Bundespolizei stellt "Kabeldieb" in Duisburg-Hochfeld-Süd - Richter ordnet U-Haft an

Recklinghausen - Marl - Bochum (ots) - Am Samstagabend (14. September) soll eine Frau am Recklinghäuser Hauptbahnhof eine Flasche in Richtung eines Reisenden geschmissen haben. Bundespolizisten fahndeten nach der Beschuldigten. Gegen 18:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Recklinghausen. Dabei sprach diese ein 29-Jähriger an. Dieser gab an, kurz ...

mehr