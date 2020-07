Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 11 Personalien sind 10 zu viel - Bundespolizei verhaftet gesuchten Täter

Aachen (ots)

Polizisten der Bundespolizei Aachen haben am Donnerstag einen Mann mit elf verschiedenen Personalien verhaftet. Der 24-jährige Ivorer reiste am frühen Donnerstagmorgen mit dem Zug der Linie RE 29 am Aachener HBF aus Belgien nach Deutschland ein. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass die Person mit 11 verschiedenen Namen im Fahndungssystem verzeichnet ist. Ein Abgleich der Fingerabdrücke schaffte Klarheit über die rechtmäßige Identität. Der Mann wurde von verschiedenen Staatsanwaltschaften gesucht. So hatte er noch 2 Haftstrafen mit insgesamt 220 Tagen zu verbüßen. Die erste Haftsache wegen gefährlicher Körperverletzung und die zweite wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Des Weiteren wurde er auch noch wegen Verstoß gegen das Asylgesetz, sowie Erschleichen von Leistungen gesucht. In beiden Fällen sollte eine ladungsfähige Adresse von der Person mitgeteilt werden. Die gesuchte Anschrift wird für die nächste Zeit die JVA Aachen sein.

