Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt in Essen und am Dortmunder Flughafen drei mit Haftbefehl gesuchte Männer fest

Dortmund/Essen (ots)

Bei Kontrollen in Essen und am Dortmunder Flughafen, können Bundespolizisten am heutigen Dienstag (17. Dezember) drei Männer festnehmen, die mit Haftbefehl gesucht wurden.

Ein 36-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger wollte am Morgen vom Dortmunder Flughafen nach Sofia ausreisen. Als Bundespolizisten ihn während der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle überprüften stellte sich schnell heraus, dass der Mann wegen Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben war. Da der in Bielefeld wohnhafte 36-Jährige den geforderten Geldbetrag in Höhe von 685 Euro nicht vorweisen konnte, wurde er von der Bundespolizei in die JVA eingeliefert. Ersatzweise hat er nun eine Haftstrafe von 20 Tagen zu verbüßen.

Am Essener Hauptbahnhof überprüften Einsatzkräfte wenig später einen 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Mehr als auffällig versuchte der Mann einer Streife auszuweichen, nicht ohne Grund. Denn eine spätere Überprüfung des Esseners hatte zum Ergebnis, dass er wegen Erschleichen von Leistungen mit Haftbefehl gesucht wurde. Offensichtlich hatte er eine geforderte Geldstrafe von 580 Euro bislang nicht bezahlt. Diesem "Versäumnis" kam der 25-Jährige heute nach und konnte so einer Freiheitsstrafe von 50 Tagen entgehen.

Einer 40-tägigen Haftstrafe konnte am Mittag ein albanischer Staatsangehöriger entgehen. Der 23-Jährige wollte aus Tirana kommend in das Bundesgebiet einreisen. Als Bundespolizisten seine Dokumente überprüften ergab dieses, dass der Mann wegen Urkundenfälschung mit Haftbefehl gesucht wurde. Auch er ist einer Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen. Umgehend beglich der 23-Jährige seine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro bei den Bundespolizisten und konnte so die Reise fortsetzen.

