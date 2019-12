Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ging entwichener Strafgefangener ins Netz

Hamm - Bielefeld (ots)

Am frühen Morgen des 16.12.2019 erhielten Einsatzkräfte der Bundespolizei Hamm Kenntnis von mehreren Straftaten. Nach derzeitigen Ermittlungen trat ein 28-jähriger Iraker auf dem Weg zum Bahnhof einer 19-jährigen Frau ohne näheren Grund in die Rippen. Im Bahnhof angekommen, setzte er sich in eine Sitzgruppe neben zwei Frauen die auf den Zug warteten. Hierbei fasste er einer 24-jährigen Frau mit eindeutigen Absichten an ihr Bein.

Daraufhin ging ein bisher unbeteiligter 30-jähriger Mann dazwischen und es kam zu einer Auseinandersetzung. Hierbei erlitt der 30-Jährige durch den Beschuldigten einen Schlag mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Der Beschuldigte ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Bushaltstellen am Bahnhofsvorplatz konnte er durch die verständigten Einsatzkräfte der Bundespolizei gestellt werden.

Eine Überprüfung des Beschuldigten im Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme des Polizeipräsidiums Bielefeld, da er aus dem offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne entwichen ist.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige der Justizvollzugsanstalt wieder zugeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der begangenen Delikte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Münster

Rainer Kerstiens

Telefon: 0251 97437 - 0

E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Internet: www.bundespolizei.de



Bahnhofstr. 1

48143 Münster



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell