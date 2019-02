Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haft dank eines Freundes verhindert

Düsseldorf (ots)

Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Serbien wurde durch die Bundespolizei ein 51-Jähriger festgestellt, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte den Mann wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen bereits 2018 verurteilt. Da der Mann an seiner Meldeadresse in Köln bisher nicht angetroffen werden konnte und sich verborgen hielt, wurde der Haftbefehl erlassen. Zunächst konnte der serbische Staatsangehörige die gesamte Geldstrafe in Höhe von 6.990,19 Euro nicht aufbringen. Der 51-Jährige kontaktierte einen Freund, um die Summe auftreiben zu können und somit nicht in die Justizvollzugsanstalt zu müssen. Dank des Freundes gelang ihm dies, da die Geldstrafe beim Polizeipräsidium Köln eingezahlt wurde. Dadurch konnte er die Freiheitsstrafe von 136 Tagen doch noch umgehen und seine Weiterreise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Flgh. Düsseldorf

Anne Kister

Telefon: 0211 9518 108

E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Postfach 30 04 42

40404 Düsseldorf



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell