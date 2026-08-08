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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 07.08/08.08.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Küchenbrand

Am Freitag, 07.08.2026 gegen 12:25 Uhr kam es in Cloppenburg, Königsseestraße zu einem Küchenbrand. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 10000 Euro. Der Wohnungsinhaber wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum Freitag, 07.08.2026, 14:00 - 18:00 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein auf dem Kurt-Schmücker-Platz in Löningen abgestellten PKW und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Dabei entsteht ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 05432/803840 bei der Polizei in Löningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i.A. Lingnau, PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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