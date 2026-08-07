Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe, OT Altenoythe - Einfamilienhaus geriet in Brand, Wohnhaus derzeit nicht mehr bewohnbar

Am Freitag, 07. August 2026, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Straße Im Brink in Altenoythe zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst aus bislang unbekannter Ursache ein Carport eines dortigen Einfamilienhauses in Brand. Das Feuer griff auf den daneben befindlichen Dachstuhl des Wohnhauses über. Der Dachstuhl brannte gänzlich aus. Das Feuer drohte auf ein angrenzendes Einfamilienhaus überzugreifen. Durch das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren konnte dieses verhindert werden. Es wurden jedoch der benachbarte Schuppen sowie der Dachüberstand des Wohnhauses durch den Brand beschädigt. Der Schuppen brannte gänzlich ab.

Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 18:15 Uhr an. Es waren die Freiwilligen Feuerwehren Altenoythe, Friesoythe, Bösel, Gehlenberg und Molbergen mit etwa 20 Einsatzfahrzeugen und 100 Einsatzkräften vor Ort. Daneben waren zwei Rettungsdienstbesatzungen sowie ein Mitarbeiter eines Energieversorgers vor Ort.

Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Das brandbetroffene Einfamilienwohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Gesamtschadenshöhe wurde bislang auf ca. 320.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell