Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Vogelsberg (ots)

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Schlitz. Am Dienstag (16.06.), gegen 18.10 Uhr, kam es in der Straße "Damenweg" im Bereich eines Spielplatzes zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein Unbekannter entblößte vor den Augen eines 54-jährigen sein Glied und manipulierte an diesem.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, trug schwarze Kleidung und dunkle Laufschuhe.

Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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