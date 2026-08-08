Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 07.08./08.08.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Dieseldiebstahl -

In der Nacht vom 06.08.2026 auf den 07.08.2026 entwenden bislang unbekannte Täter aus drei Baumaschinen, welche am "Kranichweg" 26683 Saterland, standen ca. 2000 Liter Diesel. Hierzu wurde vermutlich ein Transporter benutzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen (04491-9339-0)

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