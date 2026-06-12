Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in der Bochumer Innenstadt - Zwei verletzte Personen

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Bochum (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Bochum um 05:30 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Personengefahr in die Neustraße in der Bochumer Innenstadt alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage zunächst als unklar dar. Von außen war kein Schadenereignis erkennbar. Im Gebäude selbst wurde jedoch eine leichte Verrauchung des Treppenraums sowie deutlicher Brandgeruch festgestellt, sodass umgehend umfangreiche Erkundungs- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Zur weiteren Lageerkundung und Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude entsandt. Ein Trupp kontrollierte den Treppenraum, während ein weiterer Trupp zur Öffnung und Kontrolle der betroffenen Wohnung vorging. In der Wohnung wurde eine deutliche Verrauchung festgestellt. Im Zuge der Maßnahmen konnten zwei Bewohnerinnen aus der betroffenen Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Beide Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert und die Gefährdung weiterer Hausbewohner ausgeschlossen werden. Der Einsatz konnte gegen 06:40 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren Kräfte der Feuer- und Rettungswache Innenstadt sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bochum-Mitte.

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