Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 04:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen PKW-Fahrer, welcher in Garrel wohnhaft ist. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Steinfeld - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 10:40 Uhr, befuhren Polizeibeamte die Bundesstraße 214, als sie auf einen Radfahrer aufmerksam wurden, welcher den parallel verlaufenden Radweg befuhr. Der Radfahrer fiel durch eine unsichere Fahrweise sowie durch einen Rotlichtverstoß auf. Als die Beamten den Radfahrer ansprachen, fiel dieser zu Boden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 55-jährigen Radfahrer, welcher in Steinfeld wohnt, deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 15:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 38-Jährigen aus Visbek, welcher zuvor mit einem Kleinkraftrad die Goldenstedter Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zum einen fest, dass kein Versicherungsschutz für das Kleinkraftrad bestand und der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol sowie Drogen gefahren sein könnten. Durchgeführte Vortests bestätigten den Verdacht. Es konnte u.a. ein Atemalkoholwert von 0,40 Promille festgestellt werden. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Verfahren wurden gegen 38-Jährigen eingeleitet.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Vördener Straße einen 19-jährigen PKW-Fahrer aus Damme. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Dammer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

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