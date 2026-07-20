Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe, OT Thülsfelde - Einbruch auf Campingplatz
Am Sonntag, 19. Juli 2026, zwischen 00:40 Uhr und 00:50 Uhr, kam es in der Seeblickstraße auf einem dortigen Campingplatz zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude des Campingplatzes und entwendeten hieraus Wertgegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93390) in Verbindung zu setzen.
Friesoythe, OT Thülsfelde - Sachbeschädigung
Im der Zeit von Freitag, 17. Juli 2026, bis Sonntag, 19. Juli 2026, kam es in der Straße Am Stau beim dortigen Sperrwerk zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mehrere Fenster des dortigen Gebäudes, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) entgegen.
Saterland, OT Ramsloh - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 18:00 Uhr, kam es im Abfahrtsbereich der B72 Ramsloh/Scharrel Ecke Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige PKW-Fahrerin aus Saterland beabsichtige, von der B72 kommend nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Eine nachfolgende 33-jährige PKW-Fahrerin aus Saterland erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW der 51-Jährigen auf. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 51-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i.V. Nadine Wolke, PHKin
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell