Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe, OT Thülsfelde - Einbruch auf Campingplatz

Am Sonntag, 19. Juli 2026, zwischen 00:40 Uhr und 00:50 Uhr, kam es in der Seeblickstraße auf einem dortigen Campingplatz zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude des Campingplatzes und entwendeten hieraus Wertgegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93390) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe, OT Thülsfelde - Sachbeschädigung

Im der Zeit von Freitag, 17. Juli 2026, bis Sonntag, 19. Juli 2026, kam es in der Straße Am Stau beim dortigen Sperrwerk zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mehrere Fenster des dortigen Gebäudes, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) entgegen.

Saterland, OT Ramsloh - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 18:00 Uhr, kam es im Abfahrtsbereich der B72 Ramsloh/Scharrel Ecke Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige PKW-Fahrerin aus Saterland beabsichtige, von der B72 kommend nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Eine nachfolgende 33-jährige PKW-Fahrerin aus Saterland erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW der 51-Jährigen auf. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 51-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

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