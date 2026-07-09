Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, den 08.07.2026, hebelte ein unbekannter Täter zwischen 11:45 Uhr und 11:55 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster eines Wohnhauses in der Hagener Straße auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Haus trifft er auf einen Hausbewohner und flüchtete daraufhin durch die Eingangstür in unbekannte Richtung. Der Täter konnte bisherigen Erkenntnissen nach wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Dunkler Hauttyp - Ca. 35-40 Jahre alt - Kurze Haare / lockig - Klein - Normale Statur

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl von Pferdesportzubehör

Im Zeitraum von Dienstag, den 07.07.2026 (19:30 Uhr) bis Mittwoch, den 08.07.2026 (07:20 Uhr), entwendeten unbekannte Täter sechs hochwertige Springsättel aus zwei Sattelkammern eines Reitstalles an der Ihorster Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, den 08.07.2026, verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 08:55 Uhr und 12:00 Uhr durch Öffnen eines auf Kipp stehenden Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Zur Kreuzstraße. Aus den Räumlichkeiten des Wohnhauses entwendete er Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Unter Drogen und ohne Führerschein am Straßenverkehr teilgenommen

Am Donnerstag, den 09.07.2026, wurde ein 37-jähriger PKW-Führer aus Kropp gegen 00:00 Uhr im Bereich der Braunschweiger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der PKW nicht versichert ist und der Fahrer über keine Fahrerlaubnis verfügt. Zudem bestand der Verdacht einer Beeinflussung durch Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die angebrachten Kennzeichen entstempelt. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Diverse Strafverfahren wurde eingeleitet. Auch der Fahrzeughalter sieht sich mit einem Strafverfahren konfrontiert, da er die Fahrt zugelassen hat.

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