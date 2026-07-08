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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Mehrere PKW zerkratzt

Im Zeitraum von Samstag, den 04.07.2026 (18:00 Uhr) bis Montag, den 06.07.2026 (07:30 Uhr), zerkratzte ein unbekannter Täter einen PKW Audi A 1 und einen PKW VW Taigo auf dem Parkplatz eines Grundstücks am Schanzenring. Der Schaden wurde auf ca. 1500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 07.07.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 13:00 Uhr und 18:40 Uhr einen PKW VW Sportsvan auf einem Parkplatz an der Straße Im Hofe. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Dinklage - Unfall infolge einer Trunkenheitsfahrt / Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Am Dienstag, den 07.07.2026, befuhr ein 26-jähriger PKW-Führer aus Dinklage die Quakenbrücker Straße in Fahrtrichtung Dinklage. Im Verlauf einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte diverse Leitpfosten und Verkehrszeichen. Nachdem er die Kontrolle über den PKW wieder erlangte wendete er das Fahrzeug. Nach kurzer Fahrt kam er erneut linksseitig von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand. Der Dinklager entfernte sich daraufhin zunächst fußläufig von der Unfallstelle, konnte im Rahmen einer Fahndung jedoch schnell angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen eines Vortests wurde eine Beeinflussung durch Alkohol ersichtlich (1,59 Promille). Desweiteren konnte der 26-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Schaden wurde auf ca. 8000,- EUR beziffert.

Vechta - Verunreinigung durch Hydraulik-Öl

Am Dienstag, den 07.07.2026, befuhr gegen 16:40 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Vechta mit einem Bagger den öffentlichen Verkehrsraum. Während der Fahrt traten aufgrund eines Defekts großen Mengen Hydraulik-Öl aus. Die Verunreinigung der Fahrbahn erstreckte sich von der Friesenstraße, über die Lohner Straße bis hin zum Neuen Markt. Der Bauhof der Stadt Vechta wurde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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