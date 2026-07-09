Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Strücklingen - Diebstahl von Kabeln

Am Mittwoch, den 10.06.2026 und am Sonntag, den 05.07.2026, begab sich ein unbekannter Täter zur Nachtzeit auf ein Gelände an der Bürgermeister-Lucassen-Straße in Strücklingen und entwendete Erd- und Starkstromkabel in großer Menge. Sachdienliche Hinweise, auch zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

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