Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
Löningen - PKW-Scheibe eingeschlagen
Am Mittwoch, den 08.07.2026, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr die Fensterscheibe der Fahrerseite eines PKW VW Polo auf einem Parkplatz an der Bremer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.
Cloppenburg - Diebstahl einer Leiter
In der Nacht von Dienstag, den 07.07.2026, auf Mittwoch, den 08.07.2026, entwendeten unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr eine dreiteilige Leiter vom Dach eines Firmenfahrzeuges, welches auf dem Parkplatz einer Firma an der Osterstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.
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Telefon: 04471/1860-104
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