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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - PKW-Scheibe eingeschlagen

Am Mittwoch, den 08.07.2026, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr die Fensterscheibe der Fahrerseite eines PKW VW Polo auf einem Parkplatz an der Bremer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Leiter

In der Nacht von Dienstag, den 07.07.2026, auf Mittwoch, den 08.07.2026, entwendeten unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr eine dreiteilige Leiter vom Dach eines Firmenfahrzeuges, welches auf dem Parkplatz einer Firma an der Osterstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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