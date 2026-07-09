Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - PKW-Scheibe eingeschlagen

Am Mittwoch, den 08.07.2026, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr die Fensterscheibe der Fahrerseite eines PKW VW Polo auf einem Parkplatz an der Bremer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Leiter

In der Nacht von Dienstag, den 07.07.2026, auf Mittwoch, den 08.07.2026, entwendeten unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr eine dreiteilige Leiter vom Dach eines Firmenfahrzeuges, welches auf dem Parkplatz einer Firma an der Osterstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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