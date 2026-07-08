Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt mit anschließender Verwertungstat

Am Dienstag, den 07.07.2026, entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 10:00 Uhr die Geldbörse aus einem Einkaufskorb einer 86-jährigen Frau aus Friesoythe. Tatort war ein Verbrauchermarkt an der Altenoyther Straße. Im Nachgang zur Tat kam es zu einer direkten Verwertungstat, indem der unbekannte Täter einen Bankautomaten aufsuchte und mittels erlangter EC-Karte einen Geldbetrag abhob. Inzwischen wurden die Bankkarten gesperrt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erneut auf die richtigen Verhaltensweisen beim Einkaufen hin. Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de

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