PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 05.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage, Schabeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter in der Rombergstraße in Dinklage einen VW T-Roc, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand den Lack an der Heckklappe zerkratzten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinklage zu melden.

Holdorf, Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag gegen 02:10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Handorfer Straße in Holdorf. Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag um 00:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Steinfeld. Bei der Kontrolle durch Polizeibeamte händigte der Mann einen in 2025 im Ausland ausgestellten Führerschein vor. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Mann seit ca. drei Jahren durchgehend in Deutschland aufhältig und somit die Fahrerlaubnis ungültig ist. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne, Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Vechta mit einem Leichtkraftrad die Dinklager Straße in Lohne. Bei einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 09:46

    POL-CLP: Korrekturmeldung zur heutigen Pressemitteilung für den LK Cloppenburg: Verkehrsunfall B72

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Insassen Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache geriet am Samstag gegen 12:45 Uhr der 65-jährige Fahrer eines Daimler Benz GLC aus Emstek auf der B72 zwischen den Abfahrten Cloppenburg-Ost und Bethen ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurde der ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 08:41

    POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 04.-05.07.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Bedrohung Am Samstag gegen 16:45 Uhr bedrohte ein bislang unbekannter Mann auf dem Sportgelände des Clemens-August-Gymnasiums drei Jugendliche aus Cloppenburg im Alter von 14, 14 und 13 Jahren mit einem ca. 30cm langen Messer. Die Jugendlichen konnten sich in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen. Eine sofort ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 06:33

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Fahren unter Einfluss Am Samstag, 04. Juli 2026, gegen 12:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamtinnen einen 29-Jährigen aus Radolfzell, welcher zuvor die Hafenstraße in Barßel mit einem PKW befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamtinnen der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren