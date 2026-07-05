Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 05.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage, Schabeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter in der Rombergstraße in Dinklage einen VW T-Roc, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand den Lack an der Heckklappe zerkratzten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinklage zu melden.

Holdorf, Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag gegen 02:10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Handorfer Straße in Holdorf. Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag um 00:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Steinfeld. Bei der Kontrolle durch Polizeibeamte händigte der Mann einen in 2025 im Ausland ausgestellten Führerschein vor. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Mann seit ca. drei Jahren durchgehend in Deutschland aufhältig und somit die Fahrerlaubnis ungültig ist. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne, Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Vechta mit einem Leichtkraftrad die Dinklager Straße in Lohne. Bei einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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