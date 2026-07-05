Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 04.-05.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Bedrohung

Am Samstag gegen 16:45 Uhr bedrohte ein bislang unbekannter Mann auf dem Sportgelände des Clemens-August-Gymnasiums drei Jugendliche aus Cloppenburg im Alter von 14, 14 und 13 Jahren mit einem ca. 30cm langen Messer. Die Jugendlichen konnten sich in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der Mann wird als männlich, europäisch aussehend, ca. 40 Jahre alt ca. 170cm groß, hager und mit einer braunen Jacke bekleidet beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Diebstahl an PKW

In der Zeit von Freitag 21:00 Uhr bis Samstag 11:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen eines Daimler Benz C180, welcher rückwärts in einer Parklücke an der St.-Martin-Straße Höhe Hausnummer 7 in Cloppenburg geparkt war. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Versuchter Diebstahl - Löningen

Zu einem versuchten Diebstahl kam es in der Zeit von Freitag 20:00 Uhr bis Samstag 12:00 Uhr in der Linderner Straße 9 in Löningen. Hier wurden bei einem leerstehenden Haus an einem Gartenschuppen Kupferrohre abmontiert und zur späteren Abholung bereitgelegt. Zudem wurde ein Schlüssel zu einem Gartentor entwendet. Die Polizei Löningen bittet Zeugen, sich unter Telefon 05432/803840 zu melden.

Molbergen - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:10 Uhr wurde ein vor einer Garage in der Antoniusstraße in Molbergen geparkter Audi A6 Avant mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen und zusätzlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Schaden an dem PKW wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hier sucht die Polizei Molbergen Zeugen, welche gebeten werden, sich unter Telefon 04475/941220 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Insassen Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache beriet der 65-jährige Fahrer eines Daimler Benz GLC aus Emstek auf der B72 zwischen den Abfahrten Cloppenburg-Ost und Bethen ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurde der Fahrer schwer und seine 58-jährige Beifahrerin aus Emstek leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Cloppenburg war ebenfalls mit 28 Kameraden vor Ort. Die Bundesstraße musste für die Aufräumarbeiten in Richtung Autobahn temporär gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

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