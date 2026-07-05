Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrekturmeldung zur heutigen Pressemitteilung für den LK Cloppenburg: Verkehrsunfall B72

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Insassen Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache geriet am Samstag gegen 12:45 Uhr der 65-jährige Fahrer eines Daimler Benz GLC aus Emstek auf der B72 zwischen den Abfahrten Cloppenburg-Ost und Bethen ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurde der Fahrer schwer und seine 58-jährige Beifahrerin aus Emstek leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Cloppenburg war ebenfalls mit 28 Kameraden vor Ort. Die Bundesstraße musste für die Aufräumarbeiten in Richtung Autobahn temporär gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

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