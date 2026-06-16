Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Schlag gegen organisierte Kriminalität: Anklage gegen elf Mitglieder eines Motorradclubs in Südthüringen erhoben

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Erfurt/Südthüringen (ots)

Das Landeskriminalamt Thüringen führte gemeinsam mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Organisierte Kriminalität in Gera seit Juli 2025 einen umfangreichen Ermittlungskomplex gegen Mitglieder eines Motorradclubs (MC) in Südthüringen. Die Ermittlungen umfassten eine Vielzahl von Verfahren aus unterschiedlichen Deliktsbereichen.

Im Verlauf der Ermittlungen wurden im vergangenen Jahr mehrere umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen sowie Festnahmen von Tatverdächtigen durch das Landeskriminalamt Thüringen mit Unterstützung von Kräften der Landespolizeidirektion durchgeführt. Die Maßnahmen fanden überwiegend in Südthüringen sowie in Sachsen und Bayern statt. Dabei konnten Beweismittel und Vermögenswerte gesichert werden. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Thüringen wurden im Mai 2026 abgeschlossen.

Im Mai 2026 erhob die Staatsanwaltschaft Gera Anklage zum Landgericht Meiningen. Die angeklagten Straftaten erstrecken sich vom Tatvorwurf des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, dem schweren Wohnungseinbruchdiebstahl in Tateinheit mit Bandendiebstahl sowie besonders schwerer räuberischer Erpressung bis hin zum erpresserischen Menschenraub.

Angeklagt sind elf Mitglieder eines südthüringischen Chapters eines Motorradclubs, der einer überregionalen Struktur angehört. Bei den Beschuldigten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter zwischen 25 und 49 Jahren. Drei der Angeklagten befinden sich derzeit in Untersuchungshaft, darunter auch der ehemalige "President" des MC.

Die Ermittlungen begannen 2025, nachdem ein in Ungnade gefallenes Mitglied des MC aus dem Club verstoßen wurde. Dabei wurden ihm unter Anwendung und Drohung von Gewalt sämtliche Vermögenswerte sowie Fahrzeuge weggenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere Straftaten. So besteht unter anderem der Verdacht, dass Mitglieder des Motorradclubs im Januar 2025 einen Wohnungseinbruchdiebstahl in Schleusingen begangen haben sollen. Bei diesem wurden einem Geschäftsmann 845.000 Euro entwendet. Die weiteren Ermittlungen ergaben ebenso den Verdacht, dass sich der Rockerclub zudem auch mit regionalen Betäubungsmittelgeschäften finanzierte.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Maßnahmen zur Einziehung von Wertersatz in einer Gesamthöhe von rund 920.000 Euro sowie die Einziehung verschiedener Fahrzeuge angeordnet.

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