Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Europaweite Flucht endet auf Mallorca

Mallorca/Erfurt (ots)

30 Kilogramm Betäubungsmittel, ein Haftbefehl und fast drei Jahre auf der Flucht: Spanische Behörden haben auf Mallorca einen 24-jährigen Erfurter festgenommen. Die Spur des Mannes führte die Ermittler zuvor quer durch Europa.

Ein 24-jähriger Erfurter, der seit Jahren wegen eines umfangreichen Betäubungsmitteldelikts gesucht worden war, wurde am 8. Juni in Cala Ratjada festgenommen.

2023 entdeckten Mitarbeiter eines Erfurter Hotels in einem von dem damals 22-Jährigen angemieteten Zimmer insgesamt 30 Kilogramm Betäubungsmittel. Die alarmierte Polizei stellte 17 Kilogramm Methamphetamin sowie 13 Kilogramm Marihuana sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Die weiteren Fahndungen übernahm das Zielfahndungskommando des Landeskriminalamts Thüringen.

Spanische Einsatzkräfte nahmen den 24-Jährigen am 8. Juni fest.

Die sichergestellten Betäubungsmittel haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von rund 1,8 Millionen Euro. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

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