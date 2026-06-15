Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verfolgungsfahrt, Streitigkeiten, Trunkenheitsfahrten, Unfälle und Unfallflucht, Diebstahl von PKW u.a.

Aalen (ots)

Schorndorf/Remshalden: Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend, gegen 19 Uhr fiel einer Polizeistreife ein VW-Fahrer auf, der auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war. Der VW sollte angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem der VW-Fahrer auf Höhe Winterbach den Anschein machte, dem Streifenwagen zu folgen und von der B29 abzufahren, beschleunigte dieser plötzlich und fuhr auf der Bundesstraße weiter. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt wechselte der VW-Fahrer immer wieder die Fahrstreifen, zum Teil mit gefährlichen Fahrmanövern und nutzte dazu auch den Standstreifen. An der Anschlussstelle Remshalden-West verließ der VW-Fahrer die Bundesstraße und konnte schlussendlich auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Beutelsbach angehalten werden. Im Rahmen der Kontrolle des 24-jährigen Fahrzeuglenkers konnten Anhaltspunkte gewonnen werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt und er musste zur Blutentnahme. Der VW-Fahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Das Polizeirevier Schorndorf führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise von Zeugen und möglichen Geschädigten, welche die Fahrt des VW-Fahrers auf der Bundesstraße beobachtet und unter Umständen durch die Fahrweise gefährdet wurden. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

Backnang: Fahrzeugaufbruch

Unbekannte Täter haben am Sonntag, zwischen 13:50 Uhr und 14:10 Uhr an zwei geparkten Autos die Beifahrerscheiben eingeschlagen und aus den Fahrzeuginnenräumen Geldbeutel entwendet. Der VW und der Ford waren auf dem Parkplatz in der Plattenwaldallee abgestellt. Das Diebesgut wird auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Oppenweiler: Trunkenheitsfahrt

Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer wurde am Montag, gegen 00:30 Uhr in der Friedensstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Der 33-Jährige musste noch vor Ort seinen Führerschein abgegeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht eine Anzeige.

Aspach/Allmersbach am Weinberg: Bauwagen aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 16 Uhr einen Bauwagen auf einem Gartengrundstück zwischen Rietenau und Allmersbach am Weinberg aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Bauwagen entwendet. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Unfall

Am Samstag, gegen 16:45 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer die Stuttgarter Straße und übersah dabei einen 43-Jährigen, der mit seinem VW-Golf links abbiegen wollte. Es kam beim Überholmanöver zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Oppenweiler: Trunkenheitsfahrt

Ein 29-jähriger Mazda-Fahrer wurde am Sonntag, gegen 03 Uhr in der Hauptstraße auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Ein Alkoholtest ergab beim Mazda-Fahrer einen Wert von über 2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht eine Strafanzeige.

Fellbach: Streitigkeiten

Am Sonntag, gegen 06 Uhr kam es vor einer Bar in der Stuttgarter Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 35-Jähriger eine Holzlatte von einem Zaun gerissen und versucht haben, damit einen 24-jährigen Mann zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Schorndorf: Unfall mit Radfahrer

Eine 28-jährige Audi-Fahrerin übersah am Sonntagvormittag einen 31-jährigen Radfahrer. Im Kreuzungsbereich der Johannesstraße und Wilhelm-Maybach-Straße kam es zum Unfall. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Welzheim: Trunkenheitsfahrt

Mit etwa 1,3 Promille wurde am Samstag gegen 22:15 Uhr ein 65-jähriger VW-Fahrer in der Stuttgarter Straße kontrolliert. Zuvor war der 65-Jährige durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Führerschein des 65-Jährigen wurde beschlagnahmt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht eine Anzeige.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Samstag, den 13.06.2026 beschädigte zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Ruhrstraße in Waiblingen abgestellten Seat Alhambra. An dem Seat entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise unter 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Am Samstag, den 13.06.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer wohl beim Aussteigen zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr in der Kalkofenstraße den neben ihm parkenden Mercedes-Benz EQA. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise unter 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, den 14.06.2026 zerkratzten Unbekannte zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr einen in der Fronackerstraße 27 in Waiblingen parkenden Audi Q8. Die Schadenshöhe ist noch Unbekannt. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise unter 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Diebstahl von Pkw

Am Freitag, den 12.06.2026 entwendete die unbekannte Täterschaft zwischen 13:20 Uhr und 14:30 Uhr einen schwarzen BMW 630d auf einem Parkplatz am Jakobsweg in Winnenden. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 zu melden.

Winnenden: Sachbeschädigung an Kfz

Zwischen Freitag, dem 12.06.2026 gegen 18:50 Uhr und Samstag, dem 13.06.2026 gegen 16:00 Uhr zerkratze die unbekannte Täterschaft in der Alfred-Kärcher-Straße in Winnenden einen grauen Ford Mondeo. An dem Ford entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise unter 07195 6940 entgegen.

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