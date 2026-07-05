Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta vom 05.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld (Mühlen) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 04.07.2026 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Lohner mit seinem Pkw und einem Anhänger die Lohner Straße in Fahrtrichtung Lohne. Ein 60-jähriger Steinfelder setzte mit seinem Pkw zum Überholen an. Hierbei übersah er einen 24-jährigen Lohner, der die Lohner Straße mit seinem Motorrad in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw des 60-Jährigen. Der 24-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Rahmen der medizinischen Versorgung stellte sich heraus, dass entgegen der ersten Einschätzung keine lebensgefährlichen Verletzungen vorlagen.

Gegen den 60-jährigen Steinfelder wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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