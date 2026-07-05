Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Barßel - Fahren unter Einfluss
Am Samstag, 04. Juli 2026, gegen 12:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamtinnen einen 29-Jährigen aus Radolfzell, welcher zuvor die Hafenstraße in Barßel mit einem PKW befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamtinnen der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem 29-Jährigen untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeikommissariat Friesoythe
i.A. Wolke, PHKin
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell