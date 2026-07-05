Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren unter Einfluss

Am Samstag, 04. Juli 2026, gegen 12:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamtinnen einen 29-Jährigen aus Radolfzell, welcher zuvor die Hafenstraße in Barßel mit einem PKW befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamtinnen der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem 29-Jährigen untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

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