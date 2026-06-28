Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Meldungen für den Nordkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Traktor durch Brand zerstört
Am Samstag, 27. Juni 2026, wurde der Polizei gegen 16:59 Uhr der Brand eines Traktors im Birkhahnweg in Friesoythe gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das landwirtschaftliche Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe konnte die Flammen zügig löschen und dadurch ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Felder verhindern.
Der Traktor wurde vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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