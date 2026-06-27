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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 26./27.06.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum Freitag 26.06.2026, 08:15 Uhr - 08:35 Uhr dringt ein bislang unbekannter Täter durch das gewaltsame Aufdrücken eines Fensters in ein Wohnhaus an der Straße "Wöstendamm" in Essen ein, durchsucht das Gebäude und flüchtet anschließend mit Diebesgut. Zur Schadenshöhe können derzeit keine gesicherten Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich unter 05434/924700 bei der Polizei in Essen zu melden.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 26.06.2026 gegen 13:27 Uhr befahren ein 47-jähriger Molberger und ein 18-jähriger Garreler die Ermker Straße in Molbergen ortseinwärts in der genannten Reihenfolge mit ihren PKW. Als der Molberger verkehrsbedingt halten muss, fährt der Garreler auf. Hierdurch erleidet der Molberger leichte Verletzungen. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von 1700 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 26.06.2026 gegen 16:35 Uhr befährt eine 13-jährige Radfahrerin aus Emstek die Halener Straße in Emstek ortsauswärts. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigt sie die Straße zu überqueren. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 39-jährigen Emstekerin, welche die Halener Straße in gleicher Richtung befährt. Die Radfahrerin stürzt und wird dabei leicht verletzt. Es entsteht zudem leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i.A. Lingnau, PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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