PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Donnerstag, den 26. Juni 2026, kam es gegen 20:44 Uhr im Ortsteil Ramsloh zu einem Verkehrsunfall.

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Saterland befuhr die Straße Am Ostermoor und beabsichtigte, nach links in die Wilhelm-Gebhard-Straße einzubiegen. Aufgrund einer bevorrechtigten Fahrradfahrerin musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel schätzte die Verkehrssituation nach bisherigen Erkenntnissen falsch ein und kollidierte seitlich mit dem stehenden Fahrzeug der 27-Jährigen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol sowie weiterer berauschender Mittel stand. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491/ 93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 09:52

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt Am Donnerstag, den 25.06.2026, befuhr ein 45-jähriger PKW-Führer aus Diepholz die B69 in Fahrtrichtung Langförden. In Höhe der Straße Stukenborg übersah er bisherigen Erkenntnissen nach das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und kollidierte mit einem querenden 29-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta. Der Vechtaer wurde hierbei leicht ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 09:52

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Von der Fahrbahn abgekommen und alkoholisiert Am Donnerstag, den 25.06.2026, befuhr ein 28-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 23:15 Uhr die Ludgeristraße von der Alten Hauptstraße kommend. Im Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand parkenden PKW. Infolge des Verkehrsunfalls wurden beide PKW erheblich beschädigt und mussten ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 09:51

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verdacht der schweren Brandstiftung / Unbekannter Täter wirft Flasche mit brennbarer Flüssigkeit gegen Hauswand Am Freitag, den 26.06.2026, wurde der Großleitstelle in Oldenburg gegen 01:13 Uhr mitgeteilt, dass eine bislang unbekannte Person eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit gegen eine Hauswand in der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren