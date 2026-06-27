Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Donnerstag, den 26. Juni 2026, kam es gegen 20:44 Uhr im Ortsteil Ramsloh zu einem Verkehrsunfall.

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Saterland befuhr die Straße Am Ostermoor und beabsichtigte, nach links in die Wilhelm-Gebhard-Straße einzubiegen. Aufgrund einer bevorrechtigten Fahrradfahrerin musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel schätzte die Verkehrssituation nach bisherigen Erkenntnissen falsch ein und kollidierte seitlich mit dem stehenden Fahrzeug der 27-Jährigen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol sowie weiterer berauschender Mittel stand. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

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