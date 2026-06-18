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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall an Grundschule - Schülerin schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden Rettungskräfte und Polizei gegen 10.30 Uhr über den Unfall informiert. In der Schule an der Dammstraße in Dülken war eine sieben-jährige Schülerin aus einem offenstehenden Fenster im ersten Obergeschoss gestürzt und in den Kellerzugang gefallen. Die Schülerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. /wg (460)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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